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Ekonomi

Afyon sucuğu AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Afyon sucuğunun Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi.

Seda Tolmaç, Zeynep Duyar  | 12.06.2025 - Güncelleme : 12.06.2025
Afyon sucuğu AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Ankara

Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

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AB'den coğrafi işaret tescili alan 35'inci ürünün Afyon sucuğu olduğunu belirten Yumaklı, "Afyonkarahisar'dan AB'ye lezzetli bir imza daha. Afyon pastırmasından sonra şimdi de Afyon sucuğu, AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünümüz oldu. Üreticimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu gururu hep birlikte paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünleri şöyle:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu."

Bakan Kacır, Afyon sucuğunun AB'de tescillenmesini değerlendirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Afyon sucuğunun Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasına ilişkin, "Ülkemizin yerel değerlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabetçi ve güçlü bir konuma taşımaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Afyon sucuğunun, AB'de tescillenen 35'inci coğrafi işaretli ürün olarak kayıtlara geçtiğini belirten Kacır, "Uluslararası coğrafi işaret tescilinde bu hafta ikinci kez, yine Afyonkarahisar ile ilgili güzel bir haberi paylaşıyoruz. Ülkemizin yerel değerlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabetçi ve güçlü bir konuma taşımaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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