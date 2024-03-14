Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Türkiye tohumculukta dünyanın ilk 10 ülkesi arasında
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Türkiye'nin tohumculukta dünyanın ilk 10 ülkesi arasında olduğunu belirterek, "Türkiye'de kullanılan her 100 kilogram tohumun 97 kilogramı bu ülkenin topraklarında üretilmektedir." dedi.
Afyonkarahisar
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Afyonkarahisar'da Tarım ve Orman Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen "Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamındaki Tohum Dağıtım Töreni'nde, tohumculuk sektörünün önemine dikkati çekerek, ülkede bu konuda doğru bilinen yanlışlar olduğunu söyledi.
Gıda arz güvenliğinin sağlanması açısından da bu işin ilk başlangıcının tohum olduğunu vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:
"Tohumla alakalı bütün söylenenlerin veya o doğru bilinen yanlışların bir kenara bırakılarak, şu birkaç tane konunun bilinmesini özellikle istirham ediyorum. Birincisi, tohumculukta Türkiye dünyanın ilk 10 ülkesi arasındadır. Artık tohumla alakalı çalışmaları üst düzeyde olan bir ülke olarak anılmaktadır. Türkiye'de kullanılan her 100 kilogram tohumun 97 kilogramı bu ülkenin topraklarında üretilmektedir. Ata tohumlarımız sertifikalandırıldıktan ve teyit edildikten sonra diğer tohumlarda olduğu gibi gen bankamızda koruma altına alınmaktadır."
Yumaklı, tohum konusunda bakanlığın Tarımsal Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğü ile özel sektördeki birçok firmanın AR-GE çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi.
Türkiye'den 117 ülkeye tohum ihracatı yapıldığına değinen Yumaklı, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi de işte bütün bu aslında haklı olmayan tartışmaların ötesinde Türkiye'de ekilmeyen bir karış toprağın kalmamasını sağlamak üzere bakanlığımızdaki ilgili arkadaşların çalışmalarının bir ürünü. Sadece Afyonkarahisar'da yapılmıyor, Türkiye'nin bütün illerinde benzer projeler yapılarak üreticilerimize destek olunmaya devam ediliyor. Tarım arazilerinin etkin kullanılması, nadasa ayrılan alanların mümkün olduğu ölçüde daraltılması ve nihayetinde de bitkisel üretimin artırılması temel hedefimiz."diye konuştu.
"2024'te 325 çiftçi bu projeden faydalanmış olacak"
Yumaklı, son üç yılda Afyonkarahisar'a verilen bu anlamda 120 bin dekarlık desteğin yaklaşık bedelinin 23 milyon lira olduğunu vurguladı.
Bu projelere, Afyonkarahisar başta olmak üzere Türkiye'deki bütün illerde devam edeceğini anlatan Yumaklı, şöyle konuştu:
"Özellikle nohut, kuru fasulye, ayçiçeği, kara buğday, sorgum sudan otu melezi ve bunun üretiminin yaygınlaştırılması da dahil olmak üzere bu çalışmalar devam edecek. 2024'te 325 çiftçi bu projeden faydalanmış olacak. Hibe oranları ürüne göre değişebilir ama yüzde 50 ile 75 oranında bu tohumlar hibe olarak verilmiş olacak. Bu kapsamda ekilecek olan 27 bin dekarlık bir alandan bahsediyoruz. Başta üreticilerimiz olmak üzere Türkiye'nin üretimine katkıda bulunan gerek çalışan gerek destek veren hem yerel yönetimler hem valiliklerimiz hem de üreticilerimize büyük oranda yapmış oldukları AR-GE çalışmalarıyla destek verenlere canıgönülden teşekkür ediyorum. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."
Törende, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan ile İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak da konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından Yumaklı, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve il protokolüyle çiftçilere tohum dağıttı.
Yumaklı, daha sonra kentteki termal bir oteldeki sektör paydaşları toplantısına katıldı.
Bakan Yumaklı Afyonkarahisar'daki iftar programında konuştu
Bakan Yumaklı, Sahipata Mahallesi'nde semt pazarındaki iftar programında yaptığı konuşmasına herkesin Ramazan-ı Şerifi'ni tebrik ederek başladı.
Afyonkarahisar'ın, her daim ülkenin ilerlemesine, gelişmesine milletin daha iyi şartlara kavuşmasına ve bu uğurda çalışmayla alakalı gayret göstermesine bakarak kendi durumunu, kendi pozisyonunu belirlediğini dile getiren Yumaklı, şöyle konuştu:
"İşte bununla beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye 28 Mayıs'ta Türkiye'nin ikinci yüzyılını inşa etmek için gerekli icazeti vermiştir. Şimdi önümüzde 18 gün kaldı. Artık öyle söyleyebiliriz. 18 gün sonra yeni bir seçim var. Ancak bunun önemi nedir? Eğer bir ülkenin topyekun gelişmesinden bahsedeceksek yerel yönetimlerin de bu gelişmeye, bu ilerlemeye ayak uydurması zorunluluğunu mutlaka göz önünde bulundurmamız lazım. İşte bu nedenledir ki güçlü ilçeler olsun, güçlü iller olsun ve hep beraber Türkiye'nin ikinci yüzyılında o ilerlemeye ve gelişmeye onlar da yardımcı olsunlar. Omuz omuza Türkiye'yi olması gereken yerlere getirelim."
Afyonkarahisar'ın bütün ilçelerinde ve Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı seçiminde Hüseyin Ceylan Uluçay'a gösterilecek teveccühün aynı zamanda Türkiye'nin gelişmesi için o duvara konulan en önemli tuğlalardan bir tanesi olacağını belirten Yumaklı, "Bu yolda gayret gösteren, emek sarf eden dava arkadaşlarıma, her bir kardeşimin, özellikle kadın kolları, gençlik kolları, ana kademe bütün teşkilatın tamamının, kapıları çalınmadık herhangi bir ev bırakmayacağına, elleri sıkılmadık hiçbir vatandaşımızı bırakmayacağına ve en önemlisi de girilmedik bir gönül bırakmayacağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.
Programda, AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay da konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından Afyonspor Başkanı Nadir Güzbey, Bakan Yumaklı'ya Afyonspor forması hediye etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.