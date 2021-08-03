Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Yangınlarla mücadelede 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter kullanılıyor
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Yangınlarda 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız hava helikopteri, 805 tanker, 155 iş makinesi, yaklaşık 5 bin 200 personel mücadele ediyor." dedi.
Muğla
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "(28 Temmuz-3 Ağustos) 38 ilde bu tarihler arasında 163 yangın çıktı. 152 tanesi söndürüldü." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris Öğretmenevi’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bakan Pakdemirli, "Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye'de afetten etkilenen vatandaşlarımızın tarımsal alanla ilgili ön hasar tespit çalışmalarını bitirdik." diye konuştu.
"Bugün Marmaris'te 45.5 dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı"
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Hava sıcaklığında bugün Marmaris'te 45.5 dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Önceki rekor 7 Temmuz 1988'de 45.2 olarak ölçülmüştü." dedi.
Bakan Pakdemirli, "Manavgat'ın batı tarafında iyi bir haber aldık. Ekiplerimiz biraz risk aldılar. İyi bir noktaya doğru gidiyor. Kontrol diyemeyiz ama belli bir noktaya girdiler." açıklamasını yaptı.
Pakdemirli, "Elimizdeki mevcut envanterde, sürekli çalıştığımız uçak ve helikopter sayımız, şu an yönetim helikopterlerini, uçaklarını saymazsak 48, sayarsak 53-55'i buluyor." ifadelerini kullandı.
"Üreticilerimizin mağduriyeti giderilecek"
Bakan Pakdemirli, "5 ilimizde 18 ilçe, 78 köy ve 2 bin 219 çiftçimiz yangınlardan etkilenmiş durumda. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz üreticilerimizin mağduriyeti giderilecek." diye konuştu.
Pakdemirli, "Yangınlarda 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız hava helikopteri, 805 tanker, 155 iş makinesi, yaklaşık 5 bin 200 personel mücadele ediyor." dedi.
Bakan Pakdemirli, yurt dışından gelenlerle amfibik uçak sayısının 3'ten 6'ya, helikopterin 45'ten 57'ye çıktığını, 9 tanker uçağıyla toplam 72 hava aracına ulaşıldığını belirtti.
"Herkes büyük bir mücadele ortaya koymaktadır"
İçişleri Bakanı Soylu da orman yangınlarıyla ilgili, "Orman teşkilatımızdan Karayolları'mıza kadar, güvenlik teşkilatlarımızdan belediyelerimize kadar herkes büyük bir mücadele ortaya koymaktadır." dedi.
Bakan Soylu, "Burada hiç kimse siyasi ve ideolojik bir ayrılık ortaya koymadan, kırmızı-beyaz Türkiye formasıyla, ay-yıldızla mücadelesini devam ettiriyor." diye konuştu.
TOMA'ların yangınla mücadelede kullanılmadığı iddiası hakkında Bakan Soylu, "Yangın yerleşim yerlerine inmeye başladığı andan itibaren TOMA devreye girdi." açıklamasını yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.