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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Milas ve Köyceğiz yangınları dışında tüm orman yangınları kontrol altına alınmıştır

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Milas ve Köyceğiz yangınları dışında ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alınmıştır." açıklamasında bulundu.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 09.08.2021
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Milas ve Köyceğiz yangınları dışında tüm orman yangınları kontrol altına alınmıştır

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milas ve Köyceğiz yangınları dışında ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alındı. 'Ormanın Kahramanları' Milas ve Köyceğiz'de de karadan ve havadan büyük bir özveriyle çalışmalarına devam ediyor."

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