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Tarım Kredi sel felaketinin yaşandığı bölgelere 5 tır yardım malzemesi gönderdi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinin ardından ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla bu bölgeye 5 tırla 7 bin gıda kolisi gönderdi.

Enes Duran   | 19.08.2021
Tarım Kredi sel felaketinin yaşandığı bölgelere 5 tır yardım malzemesi gönderdi

Ankara

Tarım Kredi'den yapılan açıklamaya göre, yardım tırları, Tarım Kredi Birlik Ankara Etimesgut Bakliyat İşleme ve Paketleme Tesisi'nde düzenlenen törenle afet bölgesine gönderildi.

Tarım Kredi Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, programda yaptığı konuşmada, dünya genelinde ve Türkiye'de birbiri ardına yaşanan afet olaylarının herkesi derinden etkilediğini belirterek, yaraların en kısa sürede sarılacağını bildirdi.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin, ülke sathında teşkilatlanmış büyük bir kurum olduğuna işaret eden Kacır, "Gerek yangınlarda gerek sel felaketinde etkilenen vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları yakinen biliyor ve takip ediyoruz. Sel felaketinin yaşandığı iller yoğunlukla tarımsal faaliyetin olduğu bir bölge. Dolayısıyla ortaklarımızın da yaşanan felaketten etkilendiklerini çok iyi biliyoruz. Bunun için de gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da yaşanan felaket sonucu Kastamonu, Sinop ve Bartın'da hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Bu günlerin milli birlik ve beraberlik ile dayanışmanın arttığı günler olduğunu vurgulayan Poyraz, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi Tarım Kredi Kooperatifleri olarak sel felaketinden etkilenen kardeşlerimiz için neler yapabiliriz diye düşündük. Çorbada bizim de tuzumuz bulunsun dedik. 5 yardım tırında 7 bin gıda kolisi mevcut. Bunun dışında Muğla ve Antalya'da bir yangın afeti oldu. Antalya, Muğla ve yine Bartın, Kastamonu tarafında da Tarım Kredi Yem şirketimizin oradaki yetiştiricilerimizin yem ihtiyaçlarını karşılama anlamında da desteğimiz olacak."

Konuşmaların ardından yardım malzemelerini bölgeye götürecek tırlar dualarla uğurlandı.


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