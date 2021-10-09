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Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere, saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 09.10.2021
Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin saldırılarına geçit vermiyor.

Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere, saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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