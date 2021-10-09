Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere, saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin saldırılarına geçit vermiyor.
Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere, saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.