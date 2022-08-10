Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristlere güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
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Suriye’nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristlere güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz! #MSB pic.twitter.com/LtIR2R0Vhf— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 10, 2022