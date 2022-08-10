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Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 10.08.2022
Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristlere güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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