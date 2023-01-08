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Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı   | 08.01.2023
Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Tek amacı bulundukları bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG'li teröristi daha hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirdi." açıklaması yapıldı.

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Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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