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Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Özcan Yıldırım  | 11.06.2023 - Güncelleme : 11.06.2023
Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terörle mücadelenin Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı bir şekilde sürdürüldüğü belirtilerek, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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