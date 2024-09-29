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Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Oğuzhan Sarı  | 29.09.2024 - Güncelleme : 29.09.2024
Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek."

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Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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