Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı yapılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ve TBMM kapalı grup toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, parti genel merkezinde düzenlenecek değerlendirme toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 12 ay ve 4 yıllık devlet tahvillerinin ilk ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'e çalışma ziyaretinde bulunacak.
(Lizbon) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Bogota/Washington/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(Gaziantep/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Turkcell Süper Kupa yarı finalindeki Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşması öncesi her iki takımın teknik direktör ve kaptanlarının katılımıyla Yeni Adana Stadı'nda ortak basın toplantısı gerçekleştirilecek.
(Adana/18.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)