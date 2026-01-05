Dolar
43.05
Euro
50.33
Altın
4,419.93
ETH/USDT
3,158.80
BTC/USDT
92,512.00
BIST 100
11,569.04
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026

05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı yapılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ve TBMM kapalı grup toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, parti genel merkezinde düzenlenecek değerlendirme toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 12 ay ve 4 yıllık devlet tahvillerinin ilk ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'e çalışma ziyaretinde bulunacak.

(Lizbon) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Bogota/Washington/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- ⁠Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Gaziantep/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Turkcell Süper Kupa yarı finalindeki Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşması öncesi her iki takımın teknik direktör ve kaptanlarının katılımıyla Yeni Adana Stadı'nda ortak basın toplantısı gerçekleştirilecek.

(Adana/18.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Türkiye ve dünya gündemi
