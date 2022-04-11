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Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgeleri ve Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Mümin Altaş   | 11.04.2022
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirilirken, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist de SİHA ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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