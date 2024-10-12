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Sultangazi'de iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu 2 yolcu yaralandı

Ali Cevahir Aktürk  | 12.10.2024 - Güncelleme : 12.10.2024
Sultangazi'de iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu 2 yolcu yaralandı

İstanbul

Sultangazi'de iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu biri çocuk 2 yolcu yaralandı.

Sultançiftliği Barbaros Bulvarı üzerindeki çalışma nedeniyle trafiğin tek taraflı sağlandığı kesimde ilerleyen İETT otobüsü, yol ayrımının bulunduğu yerde kendi şeridine geçmeye çalışırken, karşı yönden gelen bir başka İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otobüsteki yolculardan biri çocuk 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan A.R. (12) ve kadın yolcu Y.Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bulvarda oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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