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Sultanbeyli'de bir binanın çatı katında çıkan yangına müdahale ediliyor

Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Halis Akyıldız, Berfin Kıraç  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
Sultanbeyli'de bir binanın çatı katında çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Beyza Cömert/AA

İstanbul

Battalgazi Mahallesi Hacegan Sokak'taki 5 katlı binanın tekstil atölyesi olarak kullanıldığı öğrenilen çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanların yükseldiği yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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