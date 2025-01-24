Sultanbeyli'de bir binanın çatı katında çıkan yangına müdahale ediliyor
Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
İstanbul
Battalgazi Mahallesi Hacegan Sokak'taki 5 katlı binanın tekstil atölyesi olarak kullanıldığı öğrenilen çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yoğun dumanların yükseldiği yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.