Dolar
40.68
Euro
47.48
Altın
3,388.33
ETH/USDT
3,959.10
BTC/USDT
116,750.00
BIST 100
10,996.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da “DEİK 38. Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni Programı”na katılıyor Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. - VTR
logo
Gündem

Su kesintilerinin uygulandığı İzmir'de bidon satışları arttı

İzmir'de su kaynaklarının kritik seviyelere düşmesi nedeniyle uygulanan dönüşümlü ve planlı su kesintisi, bidon satışlarını artırdı.

Fırat Özdemir  | 08.08.2025 - Güncelleme : 08.08.2025
Su kesintilerinin uygulandığı İzmir'de bidon satışları arttı Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

İzmir

Kentte Çeşme ile 12 merkez ilçedeki su kesintileri sürüyor.

Planlama kapsamında bugün de Buca, Bornova, Karabağlar ve Karşıyaka ilçelerinde belirlenen mahallelerde saat 23.00 itibarıyla su kesintisi başlayacak. Kesinti yarın sabah 05.00'te sonlandırılacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Düzenli kesintilere karşı tedbir almak isteyen İzmirliler, gece kullanmak için bidonlara su dolduruyor. Bu nedenle evsel boyuttaki plastik bidonlara talep arttı.

Gıda Çarşısı'nda plastik ürün toptancısı Ramazan Boğa, AA muhabirine, vatandaşın kesintilere karşı su stoku yapmak için bidon almaya başladığını söyledi.

Bidon satışlarında ciddi yükseliş olduğunu kaydeden Boğa, "Vatandaşımız daha çok musluklu bidon alıp, suyu stoklayıp rahat kullanmayı planlıyor. Bidon satışında yüzde 100'ün üzerinde artış var. Su kesintisinin saatleri ve fazlalığının bunu daha da artıracağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Plastik ürün satan işletmenin satış müdürü Adem İhtiyar da 20 litreden başlayarak 220 litre kapasiteli olanlara kadar bidon sattıklarını belirtti.

Vatandaşların genellikle 20 ve 30 litrelik musluklu bidon tercih ettiğini anlatan İhtiyar, "Satışlarımız ikiye katlandı." dedi.

Bidon alan vatandaşlardan Esma Usluer de suyun bilinçli tüketilmesi gerektiğine işaret ederek, "İzmir'deki su kesintilerinde önlem almak için bidon aldık. Bu yaz sıcağında maalesef kuraklık kendisini gösteriyor. Toplum olarak bilinçli olmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orman yangını riskinin yükseldiği haftada tedbirler sıkılaştırıldı
Filistin'e Destek Platformu'ndan "Gazze'ye Umut Işığı Ol" yürüyüşüne davet
Marmaris'te yanan ormanlık alanlar yeniden yeşeriyor
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Gazze'yi işgal kararına tepki

Benzer haberler

Orman yangını riskinin yükseldiği haftada tedbirler sıkılaştırıldı

Orman yangını riskinin yükseldiği haftada tedbirler sıkılaştırıldı

Su kesintilerinin uygulandığı İzmir'de bidon satışları arttı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

İzmir'de içme suyu barajlarının seviyesi düşmeye devam ediyor

İzmir'de içme suyu barajlarının seviyesi düşmeye devam ediyor
İzmir'de 11 ilçede planlı ve dönüşümlü su kesintisi uygulanacak

İzmir'de 11 ilçede planlı ve dönüşümlü su kesintisi uygulanacak
İzmir'in Foça ilçesinde 7 saat su kesintisi uygulanacak

İzmir'in Foça ilçesinde 7 saat su kesintisi uygulanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet