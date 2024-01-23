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SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildi

Orhan Onur Gemici  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildi

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ödeneceğini açıkladı.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildi
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