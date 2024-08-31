Dolar
34.08
Euro
37.64
Altın
2,503.45
ETH/USDT
2,525.40
BTC/USDT
59,143.00
BIST 100
9,833.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sosyal medyadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Aykut Karadağ  | 31.08.2024 - Güncelleme : 31.08.2024
Sosyal medyadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden kişi yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-29" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Sosyal medya üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve aziz milletimize hakaret eden Burak Keleş adlı şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sosyal medyadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden kişi yakalandı
Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılışı yarın İstanbul'da yapılacak
Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
Bakan Tunç, "2 Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığı" iddiasını yalanladı
Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ile ilgili paylaşım

Benzer haberler

Sosyal medyadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden kişi yakalandı

Sosyal medyadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden kişi yakalandı

Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika ilk kez sergilendi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 15-22 Ağustos'ta 2 milyon 488 bin 264 araç denetlendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet