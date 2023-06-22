Sosyal medyada paylaştığı video tepki çeken Pati Koruyucuları üyesi gözaltına alındı
Sosyal medyada, sahipsiz köpeklere zarar veren insanlara yönelik tehditte bulunduğu iddia edilen Pati Koruyucuları (Paw Guards) üyesi gözaltına alındı.
İstanbul
Pati Koruyucuları üyesi bir kişinin, 18 Haziran'da sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sahipsiz köpeklere zarar veren insanlara karşı ölüm tehdidinde bulunduğu iddiası üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.
Çektiği videoyla vatandaşları tehdit eden Paw Guards üyesi Burak Arslan gözaltına alındı https://t.co/QbEFxvGGpm pic.twitter.com/wJCoKieE54— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 22, 2023
"Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçunu işlediği tespit edilen Burak Arslan isimli şüpheli, kimlik bilgilerinin belirlenmesinin ardından bugün gözaltına alındı.
Emniyete götürülen zanlının yarın adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.