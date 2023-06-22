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Sosyal medyada paylaştığı video tepki çeken Pati Koruyucuları üyesi gözaltına alındı

Sosyal medyada, sahipsiz köpeklere zarar veren insanlara yönelik tehditte bulunduğu iddia edilen Pati Koruyucuları (Paw Guards) üyesi gözaltına alındı.

İrem Demir, Emrah Gökmen  | 22.06.2023 - Güncelleme : 22.06.2023
Sosyal medyada paylaştığı video tepki çeken Pati Koruyucuları üyesi gözaltına alındı

İstanbul

Pati Koruyucuları üyesi bir kişinin, 18 Haziran'da sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sahipsiz köpeklere zarar veren insanlara karşı ölüm tehdidinde bulunduğu iddiası üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

"Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçunu işlediği tespit edilen Burak Arslan isimli şüpheli, kimlik bilgilerinin belirlenmesinin ardından bugün gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlının yarın adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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