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Son bir hafta içerisinde birden fazla boğulma vakası meydana geldi

Serinlemek için deniz, nehir, gölet ve sulama kanallarına giren ya da kazalar sonucu su kaynaklarına düşen 3 kişi yaşamını yitirdi.

Veysel Altun, Necmettin Karaca, Hakan Firik, Selim Bostancı, Orhan Pehlül  | 07.08.2023 - Güncelleme : 07.08.2023
Son bir hafta içerisinde birden fazla boğulma vakası meydana geldi Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Samsun/Van/Balıkesir/Bartın/Adıyaman

Ailesiyle dün gittiği Atakum'da Yalı Mahallesi 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu civarında girdiği denizde kaybolan İlyas Sait Dündar'ı (31) arama çalışmalarına, sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Emniyet ve sahil güvenlik dalgıçları denizde arama yaparken, helikopter ve botla havada ve denizde tarama yapıldı. Diğer ekiplerse sahildeki kayalıklar ve deniz kenarında arama çalışması yürüttü.

İlyas Sait Dündar'ın babası Necati Dündar, gazetecilere, dün oğlunu denize girmemesi için uyardığını dile getirdi.

Özellikle bulundukları yerin tehlikeli olduğunu oğluna söylediğini anlatan baba Dündar, "Orada boğulmalar oluyor, oranın sıkıntılı olduğunu söyledim. Bildiğim bir yer olduğu için 'gitme' dedim. Dinlemedi beni. Demek ki ömrü buraya kadarmış. Yapacağımız bir şey yok. Görevliler arıyor. İnşallah bulmaya gayret edecekler. Tüm ekipler canla başla çalışıyor." dedi.

Atakum ilçesinde, 6 Ağustos günü ailesiyle gittiği Yalı Mahallesi 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu civarında denize giren İlyas Sait Dündar'ın boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine o sırada olay yerinde olan vatandaşlardan Murat A, Dündar'ı kurtarmak için denize girmişti.

Boğulma tehlikesi geçiren Murat A, cankurtaran ekiplerince sudan çıkarılarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Adıyaman'da Fırat Nehri'ne giren genç boğuldu

Fırat Nehri'nin merkeze bağlı Damlıca köyü yakınlarındaki kıyısında serinlemek için suya giren Musa Kırgın (22), bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerinin de destek verdiği 1 saatlik arama sonucunda Kırgın'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Kırgın'ın cenazesi, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Bartın’da gölete giren kişi boğularak yaşamını yitirdi

Arkadaşlarıyla Yeşilkaya köyündeki Gergece şelalesine serinlemek için giren Mustafa Eyidoğan (30) bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşları Eyidoğan'ı bulamayınca durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK-3 dalgıç ekibi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eyidoğan’ın cansız bedeni dalgıçlar tarafından 10 metre derinlikte çamura saplanmış şekilde bulundu.

Cenaze, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Serinlemek için Van Gölü'ne giren genç boğuldu

Çelebibağı Mahallesi yakınlarında serinlemek amacıyla göle giren 16 yaşındaki Muhammet Kabir Pacal, bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Fotoğraf: Necmettin Karaca/AA

Gölde arama yapan ekipler, boğulan Pacal'ın cansız bedenine ulaştı.

Cenaze, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan Pacal'ı kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçiren 51 yaşındaki Murat Koç, hastanede tedavi altına alındı.

Koç'un, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Balıkesir'de boğulma tehlikesi geçiren kadın kurtarıldı

Güre Mahallesi İğdeli Plajı'ndan denize giren ve rüzgarın etkisiyle açığa sürüklenen kadın kıyıya dönemeyince, yakınları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi cankurtaran ekiplerinden yardım istedi.


Fotoğraf: Hakan Firik/AA

Olay yerine gelen cankurtaranlar, geri dönemeyen kadını alarak kıyıya çıkardı.

Plajdaki tatilciler ise cankurtaranları alkışladı.

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