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Son 3 yılda 4 bin 380 turizm tesisi eksiklikler nedeniyle kapatıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, son 3 yılda yapılan incelemelerde turizm yeterliliklerini sağlamadığı tespit edilen 4 bin 380 tesis için kapatma kararı alındı.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 26.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
Son 3 yılda 4 bin 380 turizm tesisi eksiklikler nedeniyle kapatıldı

Ankara

Turizmi Teşvik Kanunu'nda 2021 ve 2023'te yapılan değişikliklerle belediyeler ve il özel idarelerinden iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işletmelere 6 ay içinde turizm işletme belgesi alma zorunluluğu getirildi.

Bu sürede turizm işletme belgesi almayan konaklama işletmelerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının yetkili idare tarafından bir ay içinde iptal edilerek faaliyetine son verileceği hükme bağlandı.

Bakanlık bildiriyor, belediyeler ve il özel idareleri kapatıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bakanlık, bu konudaki mevzuat değişikliğinin ardından yoğun bir program yürüttü.

Bakanlıkça 2022'den bu yana turizm tesislerinin yeterliliklerine yönelik incelemelerde eksikliklerini tamamlamayan 4 bin 380 tesis için kapatma kararı verildi. Kapatma işlemi de tesislere iş yeri açma ruhsatı ve çalışma ruhsatı vermeye yetkili olan belediyeler ve il özel idareleri tarafından uygulandı.

Türkiye'de toplam 25 bin 908 turizm tesisinin yer aldığı, uygulama kapsamında söz konusu tesislerin yüzde 16,9'unun standartlara uygun olmadığı için kapatıldığı belirtildi.

İstanbul, birinci sırada

Son 3 yılda kapatma kararı verilen turizm tesislerinin bulunduğu illerin başında 767 tesisle İstanbul yer alıyor. Bu ili 515 tesisle İzmir, 499 tesisle Sakarya izliyor.

Turizm yeterliliklerini sağlamadığı için kapatılmasına karar verilen en çok tesisin bulunduğu bazı iller ise şöyle:

"Muğla'da 424, Antalya'da 386, Aydın'da 226, Çanakkale'de 179, Bursa'da 149, Balıkesir'de 131, Denizli'de 127, Kocaeli'de 125, Nevşehir'de 107, Mersin'de 61, Kahramanmaraş'ta 53, Bartın'da 49, Şanlıurfa'da 36, Tekirdağ'da 34, Isparta'da 32, Hatay'da 30, Edirne'de 26, Manisa'da 25, Trabzon'da 24, Rize ve Zonguldak'ta 22'şer, Kastamonu'da 19, Adana ve Kırklareli'nde 18'er, Ankara ve Uşak'ta 17'şer, Kütahya'da 14, Kayseri ve Erzurum'da 13'er, Giresun ve Samsun'da 12'şer, Sinop ve Yalova'da 10'ar."

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da geçen günlerde katıldığı televizyon programında Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şu bilgileri paylaşmıştı:

"Kapatma kararını biz alıyoruz, uygulamasını belediyeler yapıyor. En son toplantımızda valiliklere talimat verdim. Belediyeleri kapatma işlemlerini tamamlamakta zorlamasını istedim. Son 3 yılda çok etkili ve yoğun program yürütüyoruz bununla ilgili. Bugüne kadar kimsenin yapmadığı çalışma. Bütün belgeleri düzenli hale getiriyoruz. Tamamlamayanları kapatıyoruz."

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