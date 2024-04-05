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Soluk borusuna cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir okulun öğretmeni, soluk borusuna cisim kaçan ve nefessiz kalan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Okan Coşkun  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
Soluk borusuna cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

Gaziantep

Turgut Özal Ortaokulunda görevli Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Bilnur Öztürk, okulun kantininde nefes almakta zorlanan 8'inci sınıf öğrencisi Yavuz Rüzgar Ağcabey'i fark etti.

Hızlıca Ağcabey'in yanına giden Öztürk, Heimlich manevrasını uyguladı. Öztürk'ün müdahalesinin ardından Ağcabey'in nefes alması normalleşti.

Daha sonra diğer arkadaşları tarafından Ağcabey'e su ikram edildi.

Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Soluk borusuna cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
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