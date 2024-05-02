Dolar
32.36
Euro
34.69
Altın
2,289.72
ETH/USDT
2,977.00
BTC/USDT
58,520.00
BIST 100
10,159.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabulü için AK Parti Genel Merkezi'nde geldi
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki sağlık çalışanlarından ABD ve Avrupa'daki öğrencilere teşekkür gösterisi

Gazze Şeridi'ndeki sağlık çalışanları, ABD ve Avrupa'daki üniversite öğrencilerinin gerçekleştirdiği Filistin'e destek eylemleri için teşekkür gösterisi düzenledi.

Iyad Nabolsi, Hacer Çakır  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Gazze'deki sağlık çalışanlarından ABD ve Avrupa'daki öğrencilere teşekkür gösterisi

Gazze

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde bir araya gelen onlarca sağlık çalışanı, Gazze'deki soykırıma tepki ve Filistin'e destek için eylem yapan öğrencilere teşekkür etti.

Gösteride konuşma yapan hastane sözcüsü Doktor Halil ed-Dekran, İsrail'in 3 binden fazla katliam gerçekleştirdiğini, bu katliamlarda çoğu kadın ve çocuktan oluşan 40 binden fazla insanın öldüğünü, en az 70 bin kişinin de yaralandığını söyledi.

Gazze'de gerçekleştirilen soykırım nedeniyle 2 binden fazla kişinin yerinden edildiğini belirten Dekran, 370 binden fazla konutun da yok edildiğini ve yaklaşık 10 bin kişinin cenazesinin hâlâ evlerin enkazı altında olduğunu aktardı.

Dekran, İsrail'in hastanelerin çoğunu hedef alıp yok ettiğini, onları askeri kışlaya, toplu mezarlara dönüştürdüğünü vurgulayarak 32 hastane ve 53 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığını ve 126 ambulansın da imha edildiğini kaydetti.

Hastanelerde görev yapan 495 doktor, hemşire ve çeşitli sağlık personelinin saldırılarda öldüğünü, 1500'den fazla kişinin yaralandığını, 310 sağlık personelinin alıkonulduğunu aktaran Dekran, öğrenci eylemleri için de şu ifadeleri kullandı:

"ABD ve Avrupa'daki üniversite öğrencilerinin ve dünyadaki tüm özgür insanların yaptığı bu eylemler, Filistin halkına yönelik adaletsizliği ve soykırımı ortadan kaldırmayı amaçlayan ahlaki ve insani bir devrimdir.

Bu kahraman öğrencilere, Gazze'nin soykırıma karşı savunulmasına katkıda bulunan öğretim görevlilerine, yaralı ve hastaların tedavisinde yanımızda bulunan Arap ve yabancı sağlık personeline sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz."

Columbia Üniversitesinde öğrencilerin, Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere sağladığı mali yatırımlara tepki göstermek için kampüsün bahçesinde başlattıkları oturma eylemi, dünyanın dört bir yanındaki öğrenciler için ilham kaynağı olmuştu.

ABD'den Avustralya'ya, Fransa'dan Mısır'a kadar birçok ülkede binlerce öğrenci, Filistin'le dayanışma amacıyla kendi üniversitelerinde gösteriler başlatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Toktaş'ın ailesine başsağlığı mesajı
Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasında çevre koruma işbirliğine ilişkin niyet beyanı imzalandı
Yurdun bazı kesimleri için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Üniversiteliler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti
Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim: 2024'ün başından beri 1 milyona yakın konsolosluk işlemi gerçekleştirildi

Benzer haberler

Üniversiteliler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Üniversiteliler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Gazze'deki sağlık çalışanlarından ABD ve Avrupa'daki öğrencilere teşekkür gösterisi

California Üniversitesi'nde polis, Filistin'i destekleyen göstericilere takviye güçlerle müdahale ediyor

ABD'de Baltimore'da yıkılan köprüden nehre düşenlerden birinin daha cesedine ulaşıldı

ABD'de Baltimore'da yıkılan köprüden nehre düşenlerden birinin daha cesedine ulaşıldı
İran'dan aralarında İngiliz Bakan'ın da olduğu ABD ile İngiltere'deki kişi ve kuruluşlara yaptırım kararı

İran'dan aralarında İngiliz Bakan'ın da olduğu ABD ile İngiltere'deki kişi ve kuruluşlara yaptırım kararı
California Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek gösterisine polis müdahalesinden endişe ediliyor

California Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek gösterisine polis müdahalesinden endişe ediliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet