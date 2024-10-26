SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 101'inci yılında İstanbul semalarında gösteri uçuşu yapacak
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında İstanbul semalarında gösteri uçuşu yapacağı bildirildi.
Ankara
SOLOTÜRK ilk olarak Maltepe Sahil Parkı üzerinde prova uçuşu, sonrasında ise 28 Ekim Pazartesi günü İstanbul semalarında 2 uçakla selamlama uçuşu gerçekleştirecek.
Cumhuriyetin 101'nci yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde görev alan SOLOTÜRK ayrıca, 29 Ekim Salı günü de saat 16.00'da Maltepe Sahil Parkı üzerinde gösteri uçuşu yapacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.