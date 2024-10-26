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SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 101'inci yılında İstanbul semalarında gösteri uçuşu yapacak

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında İstanbul semalarında gösteri uçuşu yapacağı bildirildi.

Utku Şimşek  | 26.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 101'inci yılında İstanbul semalarında gösteri uçuşu yapacak

Ankara

SOLOTÜRK ilk olarak Maltepe Sahil Parkı üzerinde prova uçuşu, sonrasında ise 28 Ekim Pazartesi günü İstanbul semalarında 2 uçakla selamlama uçuşu gerçekleştirecek.

Cumhuriyetin 101'nci yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde görev alan SOLOTÜRK ayrıca, 29 Ekim Salı günü de saat 16.00'da Maltepe Sahil Parkı üzerinde gösteri uçuşu yapacak.

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