Solingen faciasında 5 yakınını kaybeden Mevlüde Genç'in son isteği yerine getirildi
Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılarca kundaklanan evlerinde çıkan yangında ailesinin 5 ferdini yitiren ve 30 Ekim'de yaşamını yitiren Mevlüde Genç'in son isteği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yerine getirildi.
Köln
Mevlüde Genç, yaşama gözlerine yummadan bir gün önce katıldığı Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğunda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalı fotoğrafını istedi.
Sırakaya ile Kuş, Genç'in ailesinin Solingen'deki evini ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı fotoğrafını Mevlüde Genç'in eşi Durmuş Genç'e teslim etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genç ailesine gönderdiği selamı da ileten Sırakaya, "Mevlüde Genç bizden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalı fotoğrafını istemişti, biz de söz vermiştik ama maalesef ömrü bu güne iktifa etmedi. Bizler Cumhurbaşkanımız ile görüşmemizde değerli başkanımızla konuyu gündeme getirdik. Cumhurbaşkanımız da hem selamlarını iletti hem 'Sayın Durmuş ve Mevlüde Genç'e en iyi dileklerimle' diye yazıp kendisi de fotoğrafını bizzat imzaladı." dedi.
UID Genel Başkanı Kuş ise Mevlüde Genç'in Avrupa'da yaşayan Türk toplumu için simge isim olduğunu ifade ederek, yaşamındaki vakur duruşuyla hem Türk hem Alman toplumuna önemli mesaj verdiğini söyledi.
Genç ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalı fotoğrafını, Türk ve Alman siyasilerle Mevlüde Genç'in fotoğraflarının yer aldığı hatıra köşesine koyarak, hem kendisine hem de ziyarete gelenlere teşekkür etti.
Ziyarette ayrıca Mevlüde Genç için Kuran-ı Kerim okunup dua edildi.
Solingen faciası
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'de Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri ırkçılarca kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülüstan Öztürk (12), Hülya Genç (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.
Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, hapis cezalarını çekip serbest bırakılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.