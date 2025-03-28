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Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Halife Yalçınkaya, Faruk Kara  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Sivas

D-100 kara yolunda R.P. yönetimindeki 75 AAK 924 yolcu otobüsü ile S.S. idaresindeki 34 MJE 194 plakalı otomobil, Suşehri-Şebinkarahisar yol ayrımında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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