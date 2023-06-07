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Sivas'ta Kılıçkaya Barajı doldu, piknik alanı ve sosyal tesisleri su bastı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yağışların etkisiyle yüzde 100 doluluğa ulaşan Kılıçkaya Barajı'nın kenarındaki piknik alanı ve sosyal tesisleri su bastı.

Faruk Kara  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
Sivas'ta Kılıçkaya Barajı doldu, piknik alanı ve sosyal tesisleri su bastı Fotoğraf: Faruk Kara/AA

Sivas

İlçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Kılıçkaya Barajı Hidroelektrik Santrali'ne ait 64 kilometrelik göl havzası aşırı yağışlar dolayısıyla yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Baraj havzasında su seviyesinin yükselmesinin ardından Suşehri Belediyesine ait sosyal tesisteki çocuk oyun alanları, piknik masaları, kameriyeler, büfe ve restoran bölmeleri su içinde kaldı.

Alanda inceleme yapan Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, 1990 yılında hizmete açılan Kılıçkaya Barajı'nın daha önce de dolduğunu fakat suyun ilk defa tesislere kadar ulaştığını söyledi.

Baraj kapaklarının geçen hafta açıldığını, dün yeniden kapatıldığını anımsatan Yüksel, su seviyesinin düşmesinin ardından tesislerin olduğu bölgede dolgu çalışması yapılacağını belirtti.

Kılıçkaya Barajı'nda taşkın riskini önlemek için 31 Mayıs Çarşamba günü baraj kapakları açılmıştı.

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