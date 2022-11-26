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Sivas'ın Gürün ilçesinde hayvanlarını aramak için çıktığı arazide kaybolan kişi 3 gün sonra sağ bulundu
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Sivas'ta kayıp kişi 3 gün sonra bulundu

Sivas'ın Gürün ilçesinde hayvanlarını aramak için çıktığı arazide kaybolan kişi 3 gün sonra sağ bulundu.

Halife Yalçınkaya   | 26.11.2022
Sivas'ta kayıp kişi 3 gün sonra bulundu

Sivas

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Çiçekyurt köyünde yaşayan İrfan Arabacı (41) 23 Kasım'da kardeşi ile kaybolan hayvanlarını aramak için araziye çıktı.

Eve dönen kardeşi abisinin gelmemesi üzerine durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

ANDA Gönüllü Kurtarma Ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmaları sonucu Arabacı köye yakın arazide uyurken bulundu.

Arabacı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

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