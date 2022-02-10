Dolar
13.51
Euro
15.49
Altın
1,829.71
ETH/USDT
3,133.00
BTC/USDT
44,613.00
BIST 100
2,038.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sivas'ta ekipler yolu kapanan köydeki hastanın imdadına yetişti

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, ilçe özel idaresi ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Halife Yalçınkaya   | 10.02.2022
Sivas'ta ekipler yolu kapanan köydeki hastanın imdadına yetişti

Sivas

İlçeye 16 kilometre uzaklıkta Tahyurt köyünde yaşayan 43 yaşındaki böbrek hastası Şengül Kaya rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Tipi nedeniyle 112 Acil Servis personeli köye ulaşamayınca Altınyayla İlçe Özel İdaresi ekiplerinden yardım talep etti.

İş makineleri yardımıyla açılan yolda ilerleyen ekipler, köye ulaşarak Kaya'yı ambulansla Altınyayla Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 98 bin 602 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 264 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 912 bin 257'ye yükseldi
DSÖ: Afrika'daki Kovid-19 vakaları bilinenden 7 kat fazla olabilir
Güney Kore'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 50 bini aştı
Dünyada haftalık verilere göre Kovid-19 vakaları yüzde 16 düştü

Benzer haberler

Sivas'ta ekipler yolu kapanan köydeki hastanın imdadına yetişti

Sivas'ta ekipler yolu kapanan köydeki hastanın imdadına yetişti

Sivas'ta yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı, 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Beyşehir Gölü'nde adada mahsur kalan küçükbaş hayvanlar teknelerle tahliye edildi

Sivaslı kadınlardan 'Ekolojik baskı tekniği' ile doğal giysi ve aksesuar üretimi

Sivaslı kadınlardan 'Ekolojik baskı tekniği' ile doğal giysi ve aksesuar üretimi

Doğu Karadeniz'de kar ve soğuk hava etkili oluyor

Doğu Karadeniz'de kar ve soğuk hava etkili oluyor
Sivas'ta kar nedeniyle 731 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta kar nedeniyle 731 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor