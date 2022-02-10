Sivas'ta ekipler yolu kapanan köydeki hastanın imdadına yetişti
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, ilçe özel idaresi ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.
Sivas
İlçeye 16 kilometre uzaklıkta Tahyurt köyünde yaşayan 43 yaşındaki böbrek hastası Şengül Kaya rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Tipi nedeniyle 112 Acil Servis personeli köye ulaşamayınca Altınyayla İlçe Özel İdaresi ekiplerinden yardım talep etti.
İş makineleri yardımıyla açılan yolda ilerleyen ekipler, köye ulaşarak Kaya'yı ambulansla Altınyayla Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.