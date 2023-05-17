Dolar
19.75
Euro
21.41
Altın
1,987.57
ETH/USDT
1,803.30
BTC/USDT
26,828.00
BIST 100
4,646.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Şişli’de apartman dairesinde çıkan yangında 3 kişi yaralandı

Muhammed Gencebay Gür  | 17.05.2023 - Güncelleme : 17.05.2023
Şişli’de apartman dairesinde çıkan yangında 3 kişi yaralandı

Istanbul

Şişli’de bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı.

Gülbağ Mahallesi Çulluk Sokak’taki 5 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, dairedeki 1’i çocuk yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle dairede hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara Adası'nda karaya oturan gemi Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı
Şişli’de apartman dairesinde çıkan yangında 3 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Charlie Hebdo dergisine tepki
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Charlie Hebdo dergisine tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Mayıs'ta genç kardeşlerimin güçlü desteğine güveniyorum

Benzer haberler

Şişli’de apartman dairesinde çıkan yangında 3 kişi yaralandı

Şişli’de apartman dairesinde çıkan yangında 3 kişi yaralandı

Antalya'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın seralara sıçradı

İzmir'de 4 bloklu bir siteyi tehdit eden yangına elektrik kontağının yol açtığı belirlendi

İran'ın İsfahan kentindeki elektrik santralinde büyük bir yangın çıktı

İran'ın İsfahan kentindeki elektrik santralinde büyük bir yangın çıktı
Kanada'da 78 noktada çıkan orman yangınları nedeniyle 13 bin kişi tahliye edildi

Kanada'da 78 noktada çıkan orman yangınları nedeniyle 13 bin kişi tahliye edildi
KKTC'nin Yeşilırmak köyünde çıkan yangın kontrol altına alındı

KKTC'nin Yeşilırmak köyünde çıkan yangın kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet