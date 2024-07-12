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Şırnak'taki "Bozdoğan-49" operasyonunda 36 piyade tüfeği ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca düzenlenen Bozdoğan-49 operasyonunda 36 AK-47 piyade tüfeği ele geçirildiğini bildirdi.

Yıldız Nevin Kasım  | 12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
Şırnak'taki "Bozdoğan-49" operasyonunda 36 piyade tüfeği ele geçirildi

Ankara

Yerlikaya, Bozdoğan-49 operasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında operasyona ilişkin görüntülere de yer veren Yerlikaya şunları kaydetti:

"Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca Şırnak'ın Merkez ilçesi Taştepe kırsalında yapılan operasyon sonucu, naylona sarılmış ve toprağa gömülü 36 AK-47 Piyade tüfeği ele geçirildi. Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var, teröristlerin tüm inleri yok edilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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