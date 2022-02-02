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Şırnak'ta teröristlerin düzenlediği havan saldırısında bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak'ın Cizre ilçesinde teröristlerin düzenlediği havan saldırısında Piyade Er Tarık Tarcan'ın şehit olduğunu bildirdi.

02.02.2022
Şırnak'ta teröristlerin düzenlediği havan saldırısında bir asker şehit oldu

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şırnak Cizre'de bir hudut karakolumuza terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Tarık Tarcan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Bakan Akar'dan taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Tarcan için yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'den şehit er Tarık Tarcan için taziye mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cizre'de teröristlerin havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan için taziye mesajı yayımladı.

Mesajında Tarcan'ın bugün düzenlenen saldırıda şehit olduğunu belirten Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri adına şehide Allah'tan rahmet, ailesiyle yakınlarına sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.

Şehit Piyade Er Tarcan'ın Eskişehir'deki ailesine acı haber verildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan'ın (27) şehadet haberi, Eskişehir'deki ailesine ulaştırıldı.

Şehidin babası Hilmi ve annesi Günay Tarcan'ın, Mamure Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'ndeki evine gelen askeri yetkililer, aileye acı haberi iletti.

Şehidin baba ocağına ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit askerin naaşının yarın memleketi Eskişehir'de toprağa verileceği öğrenildi.

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