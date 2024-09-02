Dolar
34.08
Euro
37.71
Altın
2,499.05
ETH/USDT
2,449.80
BTC/USDT
57,807.00
BIST 100
9,833.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
2024-2025 eğitim-öğretim yılı uyum haftası kapsamında okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri ders başı yapacak. Eyüpsultan Ragıp Kutmangil İlkokulu'ndan yayındayız.
logo
Gündem

Şırnak kırsalında "Gürz-12" operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak Cudi Dağı kırsalında jandarma tarafından bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan "Gürz-12" operasyonunda, terör örgütünün mühimmat deposu olarak kullandığı bir mağaranın imha edildiğini bildirdi.

Cankut Taşdan  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
Şırnak kırsalında "Gürz-12" operasyonu başlatıldı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve güvenlik korucularının katılımıyla Şırnak’ın Cudi Dağı kırsalında “Gürz-12” operasyonu gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, operasyonda teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı bir mağaranın tespit edildiğini, 753 el bombası, bin el bombası fünyesi, 2 bin elektrikli fünye, 11 AK-47 piyade tüfeği, 5 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 3 RPG-7 roketatar, 2 PKM makineli tüfek, 60 mm havan, 2 kilogram patlayıcı madde ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilen mağaranın imha edildiğini kaydetti.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:

"Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tespit edilerek başlarına yıkıldı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Dışişleri Bakanlığından, Azerbaycan'daki Milli Meclis seçimlerine ilişkin açıklama
Şırnak kırsalında "Gürz-12" operasyonu başlatıldı
Muğla'da iki trafik kazasında 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
Çorum'da sağanak ve dolu etkili oldu

Benzer haberler

Şırnak kırsalında "Gürz-12" operasyonu başlatıldı

Şırnak kırsalında "Gürz-12" operasyonu başlatıldı

Şırnak'ta 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'ndaki tektonik göller turizme kazandırılmayı bekliyor

Şırnak'ta yaban keçisi avlayan kişiye 660 bin lira ceza

Depremde enkazdan yaralı kurtulan kadın, arama kurtarma eğitimiyle AFAD gönüllüsü oldu

Depremde enkazdan yaralı kurtulan kadın, arama kurtarma eğitimiyle AFAD gönüllüsü oldu

Şırnak'ta genç kızın karaciğerindeki 10 santimetrelik kist operasyonla alındı

Şırnak'ta genç kızın karaciğerindeki 10 santimetrelik kist operasyonla alındı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet