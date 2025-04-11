Sinop’ta fırtınanın saatteki hızı 50 kilometreye ulaştı
Sinop’ta şiddetli fırtına nedeniyle sahillerde yüksek dalgalar oluşurken balıkçılar da denize açılamadı.
Sinop
Meteorolojik verilere göre, kentte saatteki hızı 50 kilometreye ulaşan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.
Kent sahillerinde yüksek dalgalar oluşturan fırtına sebebiyle uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, şehrin İçliman mevkisine sığındı.
Balıkçıların denize açılamadığı kentte, valilik vatandaşları fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.