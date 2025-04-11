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Sinop’ta fırtınanın saatteki hızı 50 kilometreye ulaştı

Sinop’ta şiddetli fırtına nedeniyle sahillerde yüksek dalgalar oluşurken balıkçılar da denize açılamadı.

Gökhan Güçüklüoğlu  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
Sinop’ta fırtınanın saatteki hızı 50 kilometreye ulaştı Fotoğraf: Gökhan Güçüklüoğlu/AA

Sinop

Meteorolojik verilere göre, kentte saatteki hızı 50 kilometreye ulaşan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Kent sahillerinde yüksek dalgalar oluşturan fırtına sebebiyle uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, şehrin İçliman mevkisine sığındı.

Balıkçıların denize açılamadığı kentte, valilik vatandaşları fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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