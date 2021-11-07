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Silah kazası sonucu şehit olan asker Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emrah Erkan'ın cenazesi memleketi Erzurum'da toprağa verildi.

İsmail Hakkı Demir   | 07.11.2021
Silah kazası sonucu şehit olan asker Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: İsmail Hakkı Demir / AA

Erzurum

Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde görev yapan 26 yaşındaki Erkan, cuma günü silah kazası sonucu şehit oldu.

Memleketi Erzurum'a getirilen şehidin naaşı, Şehir Hastanesi morgundan alınarak Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Burada, anne Emine, baba Şaban ve eşi Zeynep Erkan ile şehidin kardeşleri, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarını Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri teskin etmeye çalıştı.

Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Narmanlı Camisine getirildi.

Kız kardeşi Beyza Erkan, şapkasını taktığı ağabeyinin naaşına sarılarak, "Abim yaşarken bizi gururlandırıyordu şimdi de aynı öyle oldu. Şimdi de bizi duyuyor. Rüyama girmeni istiyorum." dedi.


İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazın ardından, tören mangasınca katafalktan alınan şehidin naaşı tekbirler ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları eşliğinde top arabasına konuldu.

Evli olan şehidin cenazesi Karskapı Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dualar ve tekbirler eşliğinde toprağa verildi.

Törene, şehit Erkan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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