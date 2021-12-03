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Siirt'te eski uzman çavuş Musa Orhan'a cinsel saldırı suçundan 10 yıl hapis cezası verildi

Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fecri Barlık   | 03.12.2021
Siirt'te eski uzman çavuş Musa Orhan'a cinsel saldırı suçundan 10 yıl hapis cezası verildi

Siirt

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Musa Orhan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Maktul İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Savcı önceki duruşmadaki mütalaasını tekrar etti, avukatların buna ilişkin beyanları alındı.

Sanık avukatı, Musa Orhan'ın beraatini talep etti.

Musa Orhan da Er'in ölümü için üzgün olduğunu söyledi. İstinat edilen suçları reddeden Orhan, beraatini istedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, tutuklama talebini reddederek, cinsel saldırı suçundan Orhan'a 10 yıl hapis cezası verdi. Heyet, Orhan hakkında adli adli kontrol kararı ile yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini de açıkladı.

Bu arada, duruşmada, avukat tarafından İpek Er'in yazdığı mektubun okunması sırasında maktulün anne ve babası fenalaştı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına 7 Temmuz 2020'de müracaat eden 18 yaşındaki İpek Er, daha önce sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptığı Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.

16 Temmuz 2020'de intihar girişiminde bulunduğu belirtilen Er'in 2 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Orhan, 19 Temmuz 2020'de tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Siirt Valiliğince 16 Temmuz 2020'de açığa alınan Orhan, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti.

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