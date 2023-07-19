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Sıcak havanın etkili olduğu Adana'da klimanın mucidi ABD'li mühendis için tatlı dağıtıldı

Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aştığı Adana'da, klimanın mucidi ABD'li mühendis Willis Haviland Carrier anısına tatlı dağıtıldı.

Bekir Ömer Fansa  | 19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
Sıcak havanın etkili olduğu Adana'da klimanın mucidi ABD'li mühendis için tatlı dağıtıldı

Adana

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda hizmet veren bir tatlı işletmecisi, şu anki klimaların çalışma sistemine benzeyen ilk klimaların adımlarını 1902'de atan ABD'li mühendis Willis Haviland Carrier'ı anmak istedi.

Tatlı işletmecisi Kasım Yergin, iş yeri önüne "Bu sıcak zor günde klimayı icat eden Willis Haviland Carrier'i saygıyla anıyoruz." yazılı pankart astı.

Yergin, masa kurarak yoldan geçenlere 5 tepsi kaymaklı kadayıf dağıttı.

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