Dolar
32.54
Euro
34.59
Altın
2,377.34
ETH/USDT
3,089.10
BTC/USDT
63,912.00
BIST 100
9,548.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

"Sibergöz-31" operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 5 ilde nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlere yönelik eş zamanlı düzenlenen "Sibergöz-31" operasyonlarında 18 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
"Sibergöz-31" operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul merkezli Ankara, Mersin, Şanlıurfa ve Batman'da "Sibergöz-31" operasyonlarının düzenlendiğini aktardı.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara asla göz açtırmayacağız." ifadesini kullanan Yerlikaya, operasyonlarda 18 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Yerlikaya, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak aldatıcı yöntemlerle mağdurları ikna eden şüphelilerin, hesaplarında bulunan paraları havale/EFT yöntemiyle kendi kontrollerindeki üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktardıklarının belirlendiğini kaydetti.

Kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp, iletişime geçtikleri şahıslara çeşitli yönlendirmelerde bulunan şüphelilerin, 18 ayrı eylemde ilk belirlemelere göre toplam 4 milyon 600 bin lira haksız kazanç sağladıklarının tespit edildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucu, çok sayıda dijital materyale el konulduğu bilgisini de verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görüntülerini de paylaştığı operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Sibergöz-31" operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı
Antalya'daki teleferik kazasının ardından oluşan enkaz havadan görüntülendi
Artvin'de çöp sahasında yangın çıktı
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
AYM Başkanvekilliğine Basri Bağcı'nın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Benzer haberler

"Sibergöz-31" operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

"Sibergöz-31" operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya: Bayram tatilinde yurt genelindeki trafik kazalarında 75 kişi yaşamını yitirdi

Kırmızı ve sarı bültenle aranan zanlı "Mahzen-27" operasyonuyla yakalandı

"Mercek-17" operasyonlarında 707 silah ele geçirildi, 869 kişiye işlem yapıldı

"Mercek-17" operasyonlarında 707 silah ele geçirildi, 869 kişiye işlem yapıldı
Bayram tatilindeki trafik kazalarında 66 kişi yaşamını yitirdi

Bayram tatilindeki trafik kazalarında 66 kişi yaşamını yitirdi
Bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-25" operasyonlarında 49 şüpheli yakalandı

Bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-25" operasyonlarında 49 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet