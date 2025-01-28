İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Ajikeyev'i kabul etti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev'i kabul etti.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından kabule ilişkin yaptığı paylaşımda, Ajikeyev ve heyetini Bakanlıkta misafir ettiklerini belirtti.
Bakan Yerlikaya, "Sayın Bakan ile afet öncesi, afet dönemi ve afet sonrasındaki işbirliği imkanları, bakanlıklarımız arasında eğitim ve tecrübe paylaşımı konularında değerlendirmelerde bulunduk." ifadesini kullandı.
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Kırgız Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanı Sayın Boobek Azhikeev ve heyetini Bakanlığımızda misafir ettik.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 28, 2025
Sayın Bakan’la afet öncesi, afet dönemi ve afet sonrasındaki iş birliği imkanları; Bakanlıklarımız arasında eğitim ve tecrübe paylaşımı konularında değerlendirmelerde… pic.twitter.com/XLuY6qfrck