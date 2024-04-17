Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis grup toplantısına katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güven Mektupları Takdim Töreni'ne iştirak edecek, Ruanda Büyükelçisi Charles Kayonga ile Nikaragua Büyükelçisi Tatiana Daniela Garcia Silva'yı kabul edecek ve AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK toplantısına katılacak.
(Ankara/12.00/14.00/14.10/14.40/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Turgut Özal'ı Anma Programı'na iştirak edecek.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Bahar Oturumu'nda Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu'nda konuşacak.
(Strazburg) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- Saadet Partisi grup toplantısı yapılacak.
(TBMM/09.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Genel Kurulda, Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsünün düzenleyeceği Küresel Görünüm Forumu'nda konuşacak.
(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin yurt dışında kontrol edilen girişim istatistiklerini, şubat ayı dış ticaret endeksleri ile inşaat maliyet endeksi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a ziyaretinde Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşecek.
(Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Avrupa Birliği zirvesinin ilk gün oturumları yapılacak.
(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin çeyrek final rövanşında, 18 Nisan Perşembe günü Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal ve bir futbolcu Ülker Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Sarı-lacivertli takım son çalışmasını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacak.
(İstanbul/17.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos'un teknik direktörü Jose Luis Mendilibar ve takımdan bir futbolcu, Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Yunan ekip, daha sonra son antrenmanına çıkacak.
(İstanbul/18.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası Finali'nin ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Almanya'nın Niners Chemnitz takımına konuk olacak.
(Chemnitz/20.00) (Fotoğraflı)
4- Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında TOFAŞ, İspanya'nın Lenovo Tenerife takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(San Cristobal de La Laguna/21.00)
5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off final serisi üçüncü maçında ÇBK Mersin, Fenerbahçe Alagöz Holding'i ağırlayacak.
(Mersin/19.30) (Fotoğraflı)
6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin final serisi üçüncü maçında Halkbank, Fenerbahçe Parolapara'yı konuk edecek.
(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.