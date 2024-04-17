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İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da, sabah saatlerinde hafif sağanakla birlikte bazı ana arter ve yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Berfin Kıraç, Kaan Bozdoğan, Mustafa Hatipoğlu, Alper Korkmaz, İbrahim Halil Aktürk  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul

Anadolu Yakası D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında trafik her iki yönde de yoğun seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe'den başlayan trafik yoğunluğu Ataşehir'e kadar devam ediyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet köprülerinde trafik Çamlıca ve Ataşehir ayrımlarından başlıyor.

Avrasya Tüneli gişelerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ve Çağlayan, Beylikdüzü mevkilerinde çift yönlü bölgesel yoğunluklar yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda ise Bahçeşehir'de Ankara istikametinde ve Haramiridere'deki bağlantı yolunda araçlar güçlükle ilerliyor.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 60, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 74'e kadar ulaştı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise ortalama yüzde 65 ölçüldü.

Toplu taşıma araçlarında da yolcu yoğunluğu

Megakentte sabah saatlerinde başlayan ve kısa süreli yağan yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyeleri ile korunmaya çalıştı.

Yağışlı havada toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyenler, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ve deniz taşıtlarında yoğunluk oluşturdu. Toplu taşıma araçlarına binmek için turnikelerden geçenler, kalabalıkla karşılaştı.

Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının bulunduğu noktalarda da yoğunluk gözlendi.



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