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Bakan Yerlikaya: Göçü ulusal ve uluslararası hukuk, insan hakları ve medeniyet değerlerimize bağlı olarak yönetiyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçü ulusal ve uluslararası hukuk, insan hakları ve medeniyet değerlerine bağlı olarak yönetmeye devam ettiklerini bildirdi.

Merve Yıldızalp  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Bakan Yerlikaya: Göçü ulusal ve uluslararası hukuk, insan hakları ve medeniyet değerlerimize bağlı olarak yönetiyoruz

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ve Bulgaristan İçişleri Bakanı Atanas İlkov ile düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ana gündem maddeleriyle toplantı yaptıklarını belirtti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Göçü ulusal ve uluslararası hukuk, insan hakları ve medeniyet değerlerimize bağlı olarak yönetmeye devam ediyoruz. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Türkiye olarak 'göçe hedef' ve 'transit göçe hedef' rotasından çıktık. Ülkemize yönelik 'çekim gücü' oluşmasını engelledik. Düzensiz göçle mücadelede, komşularımızla işbirliğine büyük önem veriyoruz."

Yerlikaya, işbirliğini güçlendirmek adına Türkiye'de bulunan bakanlara teşekkür etti.

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