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Bakan Yerlikaya'dan sahipsiz köpeklerin saldırısında ölen Eslem Teker'e ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 yaşındaki Eslem Teker'in, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak yaşamını kaybettiği olayla ilgili mülkiye başmüfettişinin görevlendirildiğini bildirdi.

Sefa Bilgitekin  | 19.01.2025 - Güncelleme : 19.01.2025
Bakan Yerlikaya'dan sahipsiz köpeklerin saldırısında ölen Eslem Teker'e ilişkin açıklama

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Hakkari Yüksekova ilçesi İpek Yolu üzerindeki boş arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 12 yaşındaki kızımız Eslem Teker'in tarifsiz acısını yaşıyoruz. Olayla ilgili Bakanlığımız tarafından derhal mülkiye başmüfettişi görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır."

Yerlikaya, hayatını kaybeden Eslem Teker'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

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