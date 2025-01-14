Dolar
35.49
Euro
36.42
Altın
2,667.09
ETH/USDT
3,219.80
BTC/USDT
96,536.00
BIST 100
9,824.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Gündem

FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-34" operasyonlarında 110 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-34" operasyonlarında 110 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-34" operasyonlarında 110 şüpheli yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 23 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-34" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Son bir haftadır devam eden operasyonlarda 110 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; örgütün 'akademisyen yapılanması, askeri yapılanması ve güncel yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde barınmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak ve örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu. Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı."

Yerlikaya, operasyonlarda çok miktarda döviz, Türk lirası ile doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini aktararak, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ'cü hainlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaşan Yerlikaya, çalışmaları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-34" operasyonlarında 110 şüpheli yakalandı
Malatya Valisi Yavuz, rezerv alanlarındaki deprem konutlarında incelemelerde bulundu
Bakan Bolat, Slovenyalı Bakan Fajon ile görüştü
Bakan Yerlikaya, Yunanistan ve Bulgaristan'ın bakanlarıyla bir araya geldi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hac ve Umre Hizmetleri Fuarı'nı ziyaret etti

Benzer haberler

FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-34" operasyonlarında 110 şüpheli yakalandı

FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-34" operasyonlarında 110 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, Yunanistan ve Bulgaristan'ın bakanlarıyla bir araya geldi

Bakan Yerlikaya'dan kazaya müdahale ederken kamyonun çarptığı polisin sağlığına ilişkin açıklama

FETÖ'ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturmasında 7 gözaltı kararı

FETÖ'ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturmasında 7 gözaltı kararı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-38" operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-38" operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favori fotoğraflarını seçti

İçişleri Bakanı Yerlikaya AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favori fotoğraflarını seçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet