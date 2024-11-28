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"Siberağ-10" operasyonlarında gözaltına alınan 48 şüpheliden 23'ü tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerince 7 ilde düzenlenen, "Siberağ-10" operasyonları kapsamında gözaltına alınan 48 şüpheliden 23'ünün tutuklandığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
"Siberağ-10" operasyonlarında gözaltına alınan 48 şüpheliden 23'ü tutuklandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya, Giresun, Manisa, Konya, Sakarya, Mersin ve Van Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde "nitelikli dolandırıcılık" ve "yasa dışı bahis" suçlarına yönelik "Siberağ-10" operasyonunun yapıldığını belirtti.

Operasyon kapsamında yakalanan ve hesaplarında 225 milyon lira işlem hacmi bulunan 48 şüpheliden 23'ünün çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandığını, 17'si hakkında adli kontrol kararının verildiğini, diğerlerinin de işlemlerinin devam ettiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yakalanan şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadi ile dolandırıcılık yapmak, internet ortamında ikinci el eşya ilanı, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmetleri adı altında reklam oluşturarak vatandaşlarımızı dolandırmak, sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis teşviki ve oynanması yönünde reklam paylaşımı yapmak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka veya kredi kartı ele geçirildi."

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