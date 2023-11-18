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Seydişehir'de fırtına çatı uçurdu, çiçek seralarına zarar verdi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde etkili olan fırtına bazı binaların çatısının uçmasına ve çiçek seralarının zarar görmesine neden oldu.

Kadriye Coşkun  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
Seydişehir'de fırtına çatı uçurdu, çiçek seralarına zarar verdi Fotoğraf: Kadriye Coşkun/AA

Konya

İlçede akşam saatlerinde başlayan fırtına Kızılcalar ve Alaylar mahallelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Saatteki hızı 80 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle bazı evlerin camları ile ağaç dalları kırıldı.

Park halindeki arabaların üstüne düşen çatı nedeniyle 2 araç hasar gördü.

Seydişehir Belediyesi ekipleri yola savrulan boş konteyneri kaldırma çalışması yaptı.

İtfaiye ekipleri çalışmalara katılırken, polis ekipleri de çevre emniyetini aldı.

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