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Selden kızı, torunu ve engelli oğluyla kurtulan kadın yaşadıkları korkuyu unutamıyor

Sinop'un Ayancık ilçesi Babaçay köyünde, engelli oğlu, kızı ve torunuyla çatıya çıkarak sel felaketinden kurtulan Şaziye Tüzün, yaşadıkları korkuyu unutamıyor.

Fatih Mehmet Kürkçü   | 19.08.2021
Selden kızı, torunu ve engelli oğluyla kurtulan kadın yaşadıkları korkuyu unutamıyor

Sinop

Ayancık ilçesinde, 11 Ağustos'ta yaşanan selde, 15 kişinin hayatını kaybettiği, 40 evin yıkıldığı Babaçay köyünde, Tüzün (72) ve ailesi, pek çok köy sakini gibi evlerinin çatısına çıkarak hayatta kalmayı başardı.

Tüzün, AA muhabirine, selin sabah saatlerinde aniden geldiğini söyledi.

Kızı, torunu ve engelli oğluyla sel geldiğinde evde olduklarını anlatan Tüzün, "Sel komşuların evlerini yıkmaya başladı. Evin alt katına kütükler vurmaya başladı güm güm diye. Çatıya çıktık, orada durduk." diye konuştu.

Kızıyla birlikte bedensel ve zihinsel engeli oğlunu güçlükle çatıya çıkarabildiklerini belirten Tüzün, altı yaşındaki torununun ise yaşananlardan çok etkilendiğini aktardı.

Tüzün, "Torunum aklını oynatacak kadar korktu. 'Evden çıkmak istiyorum, gitmek istiyorum' diye ağlıyordu. Gelen ilk helikoptere verdik onu da içimiz biraz ferahladı. Ondan sonra ölümü bekledik böyle. Kızım ile sakat çocuğum vardı yanımda. Burada sabaha kadar ya gideceğiz ya duracağız. Ankara'dan oğlum geldi. Tekrar bir helikopter ayarlanmış askeriyenin. O geldi aldı bizi çok şükür."

Çatıdan helikoptere binerken büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade eden Tüzün, çocukları ile "Kurtulduk çok şükür" diye birbirlerine sarıldıklarını dile getirdi.



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