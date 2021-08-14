Selden etkilenen Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyü havadan görüntülendi
Kastamonu
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde aşırı yağışlarla birlikte Zarbana Çayı'nın taşması sonucu su altında kalan Özlüce köyü drone ile havadan görüntülendi.
Köyde, sel sularına kapılan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşılırken, 13 yaşındaki Rabia Aydemir'i arama çalışmaları devam ediyor.
Çok sayıda ev ile ekili alanın su altında kaldığı köyde, sel sularının çekilmesiyle geriye balçık kaldığı gözlendi.
Sel felaketinin Özlüce köyündeki etkisi drone ile havadan görüntülendi.