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Selde hurdaya dönen araçlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde yüzlerce araç hasar gördü.

Kadir Yıldırım   | 29.08.2021
Selde hurdaya dönen araçlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor Fotoğraf: Kadir Yıldırım/AA

Kastamonu

Önüne kattığını denize sürükleyen sel sularının hurda yığınına çevirdiği araçlar, felaketin boyutlarını da gözler önüne seriyor.

Bozkurt ilçesi ve İnebolu'ya bağlı Özlüce köyünde selde hasar gören araçlar İnebolu'nun Musa Mahallesi'ndeki bir alanda toplanıyor. Alanda polis ekipleri 24 saat nöbet tutuyor.

Felaket bölgesinden çekicilerin getirdiği çeşitli marka ve model araçlar, sahipleri tarafından plaka veya şasi numarasından tespit edilebiliyor.

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