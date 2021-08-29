Selde hurdaya dönen araçlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor
Kastamonu'da 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde yüzlerce araç hasar gördü.
Kastamonu
Önüne kattığını denize sürükleyen sel sularının hurda yığınına çevirdiği araçlar, felaketin boyutlarını da gözler önüne seriyor.
Bozkurt ilçesi ve İnebolu'ya bağlı Özlüce köyünde selde hasar gören araçlar İnebolu'nun Musa Mahallesi'ndeki bir alanda toplanıyor. Alanda polis ekipleri 24 saat nöbet tutuyor.
Felaket bölgesinden çekicilerin getirdiği çeşitli marka ve model araçlar, sahipleri tarafından plaka veya şasi numarasından tespit edilebiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.