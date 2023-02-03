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Şehit yakınları ve gaziler için şubatta 12 milyon 324 bin lira ödeme yapıldı

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca, 15 Temmuz darbe girişimi ve Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ile gazilerin hesaplarına bu ay 12 milyon 324 bin lira yatırıldı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 03.02.2023
Şehit yakınları ve gaziler için şubatta 12 milyon 324 bin lira ödeme yapıldı

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019'da kurulan ve Mütevelli Heyeti Başkanlığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, hak sahiplerine kişi başına aylık 4 bin lira ödeme yapıyor.

15 Temmuz darbe girişiminde ve İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ile gazilere aylık maddi destek sağlayan vakıf tarafından 3 bin 79 kişinin hesabına para yatırılıyor. Şubatta, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine 11 milyon 940 bin lira, Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ve gazilerine 384 bin lira olmak üzere, toplam 12 milyon 324 bin lira ödendi.

Vakıf, kurulduğu günden bu yana tüm hak sahiplerine toplam 231 milyon 530 bin 20 lira 50 kuruş destekte bulundu.

15 Temmuz Dayanışma Kampanyası ile Beşiktaş'taki terör saldırısının ardından toplanan meblağı kamu sermayeli katılım bankalarında nemalandırarak şehit yakınları ve gazilere aylık düzenli maddi destek veren Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfının banka hesaplarında, 1 Şubat itibarıyla toplam 314 milyon 444 bin 222 lira 20 kuruş bulunuyor.

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