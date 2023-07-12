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Şehit Sözleşmeli Er Erdem Kavlak, Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Sözleşmeli Er Erdem Kavlak'ın cenazesi, Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Havuz köyünde toprağa verildi.

Halife Yalçınkaya  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
Şehit Sözleşmeli Er Erdem Kavlak, Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Halife Yalçınkaya - AA

Sivas

Askeri uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirilen şehidin naaşı, daha sonra toprağa verilmek üzere Havuz köyündeki babaevine götürüldü.

Şehidin naaşı, köy camisinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Şehit Kavlak'ın cenaze namazını, amcasının oğlu Altınyayla ilçesi merkez camisinde görevli imam Resul Kavlak kıldırdı.

Törende, tabuta sarılan şehidin yakınları gözyaşı döktü.

Cenaze törenine, şehit Kavlak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kasa, Sivas Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Cüneyt Mutlu, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muhammet Sevinç, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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